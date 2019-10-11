Владивосток, , 03:27 — REGNUM В среду, 10 октября во Владивостоке сотрудники ФСБ и Росгвардии провели обыск в офисе торговой сети «Реми», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По мнению PrimaMedia, обыски были связаны с налоговыми нарушениями, допущенными компанией, владельцем которой является Дмитрий Сулеев. Сам владелец считает, что налоговые недоимки им были устранены, и вмешательство спецслужб, по его мнению, ангажировано.

«При налоговой проверке нашей компании доначислили 120 млн рублей НДС и налога на прибыль. Из них сначала было заплачено 50 млн рублей. В отношении оставшихся 70 млн рублей сложилась спорная ситуация. Но компания погасила и эти 70 млн рублей спорной суммы, а теперь пытается установить истину через суд. Тем не менее, обыски произошли, в связи с чем мы усматриваем здесь признаки заказного характера вмешательства», — рассказал Дмитрий Сулеев.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярске спецслужбы провели обыск в кабинете первого вице-мэра.