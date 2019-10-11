Нассау, , 03:08 — REGNUM На Багамских островах пропавшими без вести после урагана «Дориан» остаются 1 208 человек, сообщает агентство EFE.

В ходе отчета в парламенте 10 октября вице-премьер и министр финансов Багамских островов Питер Тернквест и министр социального и городского развития Фрэнки Кэмпбелл сообщили о том, что в результате урагана погибли по меньшей мере шестьдесят человек. Материальный ущерб увеличился до $573 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее, во время своего выступления на Генассамблее ООН 27 сентября, с просьбой оказать помощь стране, пережившей«трагедию поколения» — ураган «Дориан», обратился премьер-министр Багамских островов Хьюберт Александр Миннис.

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