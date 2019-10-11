Москва, , 02:50 — REGNUM В эти минуты в центре Саратова толпа из нескольких сотен человек перекрыла улицу Московскую у здания отдела полиции по Кировскому району города. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил очевидец событий, местный житель Илья.

По словам собеседника ИА REGNUM, граждане требуют отдать им предполагаемого убийцу девятилетней девочки, которая пропала 9 октября. На следующий день, 10 октября, труп ребёнка был найден в гаражах в саратовском микрорайоне СХИ.

На месте происшествия образовался стихийный народный сход, в котором, по разным оценкам, приняло участие до двух тысяч человек. Сейчас часть из них собралась возле отдела полиции, куда якобы доставили подозреваемого.

«Московская перекрыта. Перекрыли машины и люди. Московская перекрыта от улицы Рахова до Астраханской. Вся топа пришла туда. Требуют отдать убийцу», — сообщил Илья.

Собеседник ИА REGNUM также отметил, что полиция пытается успокоить толпу, говоря, что «преступника будут судить по закону».

«По какому закону?!» — слышны в ответ выкрики из толпы.

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