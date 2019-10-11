Москва, , 01:54 — REGNUM Народный сход в Саратове на месте убийства девятилетней девочки едва не перерос в самосуд. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил один из участников массовой акции, попросивший не называть своё имя.

Добровольческий поисковый отряд «Лиза Алерт» Lizaalert.org

Мужчина был среди других волонтёров, которые искали пропавшую 9 октября в Саратове девятилетнюю девочку. Труп ребёнка был обнаружен на следующий день в гаражах в микрорайоне СХИ города. Предполагаемый убийца уже задержан.

Около 01:30 (00:30 по московскому времени) 11 октября на месте начался сход местных жителей и волонтёров. Постепенно градус агрессии накалялся, сообщил собеседник ИА REGNUM. Участники акции, увидев полицейскую машину, решили, что виновник внутри неё, и попытались опрокинуть её, чтобы совершить самосуд.

«Было огромное количество дезинформации, был дикий хаос на месте происшествия. Собралось огромное количество людей, которые призывали к насилию», — сообщил очевидец.

Разъярённая толпа пыталась забрать из машины человека, которого посчитала убийцей, не подумав, что это может быть свидетель, отмечает участник поисков пропавшей девочки. Вскоре на место прибыл ОМОН.

«Кричали: «Отдайте человека толпе!» . Причём непонятно, кому отдать. Люди своей головой не думаю, призывают к насилию, а ведь может человек был свидетелем», — отметил мужчина.

После прибытия на место происшествия ОМОНа ситуация стала спокойнее. Постепенно толпа начинает расходиться, отметил собеседник ИА REGNUM, добавив, что сам покидает место народного схода.

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