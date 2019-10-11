Источники в службе безопасности Сомали сообщают, что четыре высокопоставленных сомалийских полицейских, включая комиссара полиции Могадишо Хамарвейна Мохамеда, пережили взрыв мины, направленной на их автомобиль, что было трактовано как неудачное покушение на их жизнь. Взрыв, вызванный детонацией дорожной мины, произошел, когда конвой, сопровождающий офицеров, проходил через район Синка-Дер в коридоре Афгойе-Могадишо поздно вечером. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Shabelle.

Могадишо, , 09:32 — REGNUM Четыре солдата были убиты в результате взрыва, а два других получили серьезные ранения. Пострадавшие сотрудники полиции были срочно отправлены в больницу. Офицеры возвращались с операции по обеспечению безопасности за пределами города, когда произошла атака на их конвой.

«Офицеров послали для выполнения секретной операции за пределами города, но когда они возвращались с задания, они наехали на огромную наземную мину, которая, видимо, была установлена на обочине людьми, которые заранее знали о маршруте движения конвоя», — сказал один из источников в силах безопасности, который пожелал остаться анонимным.

Анонимный источник добавил, что среди других пострадавших офицеров были два сотрудника полиции, отвечавшие за контртеррористические операции, и один старший офицер из полицейского командования. Ни одна террористическая группировка еще не взяла на себя ответственность за нападение. Ранее несколько взрывов наземных мин также произошли на дороге между Могадишо и Афгой, лишив жизни многих мирных жителей.