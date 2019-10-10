Нижнекамск, Татария, , 23:38 — REGNUM В Татарии возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 30, п. «б» ч.3 ст.158 УК РФ («Кража, совершенная из нефтепровода, нефтепродуктопровода»). По подозрению в совершении данного преступления были задержаны пять человек в возрасте от 32 до 45 лет, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении МВД.

Кражи совершались с октября 2018 года из трубопровода в Нижнекамском районе республики путем врезки. Сумма причиненного ущерба оценивается в 165 тыс. рублей.

В ходе допроса трое из задержанных дали признательные показания. По их словам, двое участников группы о преступлении не знали — они были водителями. В отношении троих подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В настоящее время проводятся необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего с участием подозреваемых.

Как сообщало ИА REGNUM, на Ямале летом текущего года путем врезок была выявлена кража 484 тонн нефти. Врезки были сделаны группой лиц в районе магистрального нефтепровода «Уренгой — Холмогоры», принадлежащего АО «Транснефть — Сибирь» в июне 2019 года. Ущерб оценивается в 10 млн рублей.