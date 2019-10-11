Лилонгве, , 09:09 — REGNUM Вооруженные столкновения между протестующими и полицией в Малави стали причиной смерти одного из офицеров полиции, убитого во время акций протеста против правительства в Мсундве — деловом районе на западе столицы страны города Лилонгве. По информации танзанийского новостного издания ZanzibarLeo, пресс-секретарь полиции Малави Джеймс Кададзераб заявил, что офицер полиции Усумани Имеди был забит камнями до смерти демонстрантами.

Как сообщается, Имеди был одним из офицеров, пытавшихся предотвратить протесты, заблокировавшие движение на дорогах в районе Мсундве, которые были организованы с целью не дать сторонниками нынешнего президента страны Питера Мутарика участвовать в первом политическом съезде, проходившем в столице, с момента его победы на президентских выборах в мае этого года.

Оппозиция возмущена процессом организации выборов избирательной комиссией Малави, утверждая, что на них было отмечено множество нарушений.

Министр внутренних дел Малави Николас Дауси сообщил, что граждане требовали от полицейских вмешаться после того, как протестующие перекрыли дорогу. После того как полицейские попытались разогнать протестующих, участники протестов начали забивать камнями до смерти одного из полицейских.

Как отмечается, в ходе демонстраций в Малави было арестовано около 12 человек.