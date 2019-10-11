Додома, , 09:42 — REGNUM В результате вызванного сильными дождями наводнения, произошедшего в округе Корогве, Танзания, шестеро человек погибли, многие домохозяйства были разрушены и затоплены.

По информации танзанийского новостного агентства «Mpekuzi», командующий региональной полиции округа Танга Эдвард Букомбе сообщил, что из-за наводнения в округе Корогве многие дороги стали непроходимыми, а часть дорог была временно перекрыта властями по соображениям безопасности.

Глава округа Корогве Кисса Гвакиса подтвердила временное перекрытие дорог. Как было отмечено, имена погибших до сих пор неизвестны.