Москва, , 23:20 — REGNUM Действия сотрудников аэропорта «Шереметьево» и авиакомпании «Аэрофлот», ответственных за предполетный осмотр, проверит Московская межрегиональная транспортная прокуратура (ММТП) после инцидента с пистолетом, найденным в багаже пассажира на борту самолёта. Об этом 10 октября сообщила пресс-служба ведомства.

Проверку будет проводить московский прокурор по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте. В частности, будет проверяться соблюдение сотрудниками аэропорта правил проведения предполетного досмотра пассажиров и их багажа.

В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за соблюдение требований законодательства транспортной безопасности. Весь ход проверки и её результаты будут контролироваться ММТП.

Проверка связана с вынужденной посадкой в аэропорту Ростова-на-Дону авиарейса Москва — Бургас, пассажир которого через некоторое время после вылета из «Шереметьево» обнаружил у себя в ручной клади травматический пистолет, который он забыл сдать. Пассажир немедленно сообщил об этом стюардессе, командиром экипажа было принято решение о вынужденной посадке.

Ранее ИА REGNUM сообщало о возобновлении работы аэропорта «Кольцово» в Екатеринбурге после жёсткой посадки военного самолёта Ан-12.

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