Мехико, , 22:54 — REGNUM Группа мигрантов блокировала мост, соединяющий Матаморос в мексиканском штате Тамаулипас и Браунсвиль в американском штате Техас, требуя немедленного ответа по своим ходатайствам о предоставлении гуманитарного убежища в США. Об этом 10 октября сообщает издание Milenio.

Как поясняют сами мигранты журналистам, они устали ждать решения по своим ходатайствам в Матаморосе, а встреча с судьёй для попавших на приём в миграционную службу США назначена на январь. Кроме того, судебные слушания, которые были быть назначены по ходатайствам людей на утро 10 октября в Браунсвилле, были перенесены на более поздний срок.

На мосту в Матаморосе собрались более 100 мигрантов с семьями. Перекрытие моста вызвало хаос с мексиканской стороны, поскольку оттуда каждый день в Браунсвиль едут на работу и учёбу множество местных жителей.

Пограничные службы США блокировали проходы моста и привели персонал в состояние повышенной готовности на случай незаконного проникновения людей со стороны Мексики. Движение на мосту было прервано на несколько часов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о выдвижении на голосование Сенатом Конгресса США резолюции об отмене введенного президентом Дональдом Трампом режима чрезвычайного положения на границе с Мексикой. Декларация по введению режима ЧП на границе США и Мексики была подписана Трампом в феврале текущего года.

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