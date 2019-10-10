Псков, , 21:11 — REGNUM Управление Роспотребнадзора по Псковской области подвело итоги сезона активности клещей, в котором от их укусов пострадали 4305 человек. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, в числе пострадавших — 969 детей, а общее их число на 9% превысило среднемноголетний показатель.

В регионе зарегистрированы два случая заболевания клещевым боррелиозом и шесть случаев клещевого вирусного энцефалита, в том числе у одного ребёнка. Все заболевшие — жители Псковской области.

В ведомстве подчеркнули, что самой надёжной защитой против клещевого вирусного энцефалита является иммунизация. Прививки проводят круглогодично, при этом октябрь — один из наилучших месяцев для вакцинации против клещевого вирусного энцефалита.

В 2019 году такие прививки получили 3558 человек, а первый первый пострадавший от укусов был зарегистрирован 25 марта.

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