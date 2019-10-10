Курск, , 21:31 — REGNUM Рабочий погиб вследствие несчастного случая, произошедшего на стройплощадке первого энергоблока Курской АЭС-2. Об этом 10 октября сообщила пресс-служба АО «Концерн Титан-2» (входит в контур управления госкорпорации «Росатом»).

ЧП произошло днём во время монтажа металлокаркаса здания турбоагрегата строящегося первого замещающего энергоблока Курской АЭС-2. По предварительным данным, 34-летний мужчина-монтажник сорвался с высоты.

Для расследования и выявления причин несчастного случая создана специальная комиссия.

В концерне отметили, что семье погибшего будет оказана вся необходимая помощь и поддержка.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели рабочего структурного подразделения Приволжской железной дороги на перегоне станций в Волгоградской области.

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