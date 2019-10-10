Вязьма, Смоленская область, , 21:07 — REGNUM Более 54,7 тыс. человек остались без водоснабжения из-за аварии на трубопроводе в городе Вязьме Смоленской области. Об этом 10 октября сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

(сс) Hernán Piñera

Информация об аварийном отключении холодного водоснабжения поступила в региональное ведомство 10 октября. Причиной отключения стал прорыв на трубопроводе диаметром 600 мм в районе улицы 1-ая Бозня.

Уточняется, что в зону отключения водоснабжения попали 4390 жилых домов различной этажности, в которых проживают около 54,7 тыс. жителей и 28 социально значимых объектов.

В настоящее время проводятся аварийно-ремонтные работы. О времени окончания работ не сообщается, подвоз воды населению осуществляется по заявкам.

Ранее ИА REGNUM сообщало о многометровом фонтане воды, который возник в центре Москвы из-за сбитого пожарного гидранта, который был установлен на время ремонтных работ в водопроводной сети.

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