Екатеринбург, , 20:13 — REGNUM Один ребёнок погиб, ещё двое детей и двое взрослых пострадали при пожаре в жилом многоквартирном доме в Екатеринбурге. Об этом 10 октября сообщила пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Информация о пожаре в жилом многоквартирном доме на улице Таганской поступила вечером 10 октября на пульт оперативных служб Екатеринбурга. Возгорание произошло в квартире на четвёртом этаже, площадь пожара составила 15 кв. метров.

По предварительной информации, мать троих детей оставила их со своей подругой в квартире. На момент пожара с детьми в квартире находилась сама подруга и её знакомая.

В результате пожара погиб один ребёнок, его возраст устанавливается. Ещё двоих детей возрастом около 1,5 и около четырёх лет, удалось спасти. Дети госпитализированы, у них диагностировано отравление продуктами горения. Пострадали и две женщины, находившиеся с детьми в квартире.

Причины и обстоятельства пожара устанавливаются. В качестве предварительной причины пожара названо неосторожное обращение с огнём.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что предварительной причиной пожара в жилом доме в Ростове-на-Дону названо неосторожное обращение с огнём при курении.

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