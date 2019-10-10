Казань, , 19:42 — REGNUM В Татарии в зоне деятельности местной таможни выявлено около 590 административных нарушений в отношении физлиц, основная доля которых связана с превышением норм ввоза отдельной продукции. Об этом сообщает Приволжское таможенное управление по итогам пресс-конференции начальника татарской таможни Альберта Мавликова.

По данным ведомства, с начала 2019 года в отношении физических лиц, нарушивших таможенные правила, возбуждено 588 дела об административных правонарушениях. По словам Маликова, чаще всего это связано превышением норм ввоза алкогольной и табачной продукции, наличных денежных средств, ввоз товаров для коммерческой деятельности, а также ввоз предметов гражданского оружия — в частности, кастетов, ножей, дубинок.

Кроме того, через Казанский почтовый таможенный пост, компетенцию которого входит таможенный контроль международных почтовых отправлений, в январе-сентябре текущего к контролю предъявлено 7,93 млн мелких пакетов и посылок. Среди них выявлено 495 международных отправлений с товарами с нарушением прав интеллектуальной собственности и 5,5 тыс. единиц контрафактных товаров. Среди контрафактных товаров — лекарственные препараты, детские конструкторы и игрушки, автозапчасти.

Отметим, в зоне деятельности таможни находятся два международных воздушных пункта пропуска — «Казань» и «Бегишево» (Нижнекамск). Напомним, ранее в Казани прошёл мировой чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills.