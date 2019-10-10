Исламабад, , 19:40 — REGNUM Убийство надзирательницы совершили три гражданки России в Центральной тюрьме «Гаддани» в пакистанской провинции Белуджистан. Об этом 10 октября сообщила пресс-служба МИДа РФ.

Гражданки России, содержащиеся под стражей в пакистанской тюрьме, совершили убийство надзирательницы 8 октября. Против них было возбуждено уголовное дело по статье о преднамеренном убийстве. Генеральное консульство России в городе Карачи в настоящее время выясняет обстоятельства произошедшего.

Три гражданки России были задержаны правоохранительными органами Пакистана в 2018 году в городе Кветта в Белуджистане при попытке пересечения границы Пакистана с Ираком. По имеющимся сведениям, женщины являются приверженцами идеологии террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Вместе с восемью несовершеннолетними детьми три гражданки РФ пытались проникнуть через территорию Пакистана в Афганистан, чтобы там примкнуть к отделению ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Власти Пакистана собирались депортировать задержанных гражданок РФ вместе с детьми в Россию.

Представители российской дипмиссии в Пакистане поддерживают по данному вопросу постоянную связь с правоохранительными органами Исламской Республики Пакистан.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что отбывающий наказание в США гражданин России Виктор Бут смог встретиться со своей семьёй.

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