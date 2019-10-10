Тайга, Кемеровская область, , 19:28 — REGNUM Кузбасские следователи назначили доследственную проверку по факту травмирования восьмилетнего ребёнка, сообщили ИА REGNUM в Следственном управлении СКР по региону.

Как уточнили в ведомстве, 8 октября из города Тайги в больницу Кемерова был доставлен восьмилетний ребёнок с травмой пальцев руки. Ему была оказана медицинская помощь.

На данный момент установлено, что ребёнок гулял на улице, когда к нему подбежала собака и укусила. Соседи вызвали скорую. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

«В администрацию Тайгинского городского округа направлено информационное письмо о необходимости принятия незамедлительных мер к отлову бродячих животных», — уточнили в СКР.

По данным издания «Vse.42», когда ребёнка привезли в больницу, у него была разодрана рука, на которой полностью отсутствовал один из пальцев, а второй висел на кожной ткани. Хирургам удалось пришить палец на место.