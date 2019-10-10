Северодвинск, Архангельская область, , 19:21 — REGNUM Несколько суток на северодвинском полигоне ТКО пытаются победить очередное возгорание. К решению проблемы городские власти решили привлечь технологию Волгодонского учебного центра Федеральной противопожарной службы.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе городской администрации, технология и сама установка на её основе разработаны в Академии государственной противопожарной службы МЧС России. С помощью нее удалось победить оледенение на Саяно-Шушенкой ГЭС после аварии, а в этом году — ледяные заторы на Северной Двине.

Суть технологии заключается в том, что пресная вода при нагреве в специальном теплообменнике до 250 градусов и высоком давлении меняет свои свойства. Затем она по рукавной линии подается к стволу-распылителю. В результате последующего взрывного вскипания образуется субстанция, близкая по своим свойствам к тёплому туману или облакам.

Установка прекрасно тушит различные горючие вещества: бензин, спирт, ацетон. Технология подходит для работы в замкнутых пространствах: тоннелях или под завалами.

Для борьбы с глубинным тлением на полигоне разработка используется впервые. Работа идёт с середины дня 7 октября, а в следующий понедельник специалисты планируют оценить результат. Их цель — купировать процесс тления, чтобы северодвинский полигон смог перезимовать в безопасном состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, возгорания на северодвинской свалке возникают регулярно. Минувшим летом городские власти для тушения полигона использовали метод изоляции грунтом. Новый «горячий» эпизод подсказал властям другой путь решения проблемы.

Добавим, что северодвинский полигон ТКО эксплуатируется с 1967 года.