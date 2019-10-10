Поселок Боровский, Тюменская область, , 18:57 — REGNUM Тюменский учитель ОБЖ, который ругался и распускал руки на уроке, уволен по 336-й статье Трудового кодекса. Об этом изданию «Тюменская область сегодня» заявила начальник управления образования Тюменского района Ольга Буторина.

Известно, что молодой педагог проработал в школе №2 посёлка Боровский Тюменского района чуть более месяца. Видео, на котором он хватает за шею ученика 9 класса и нецензурно выражается, появилось в социальных сетях 10 октября.

В ряде СМИ появилась информация, что ученики защищают печально прославившегося педагога и сожалеют о собственном ненадлежащем поведении на уроке.

Тем не менее СУ СКР по Тюменской области проводит доследственную проверку инцидента, по результатам которой примет процессуальное решение.

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