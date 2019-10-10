Поселок Боровский, Тюменская область, , 18:23 — REGNUM В Тюменской области инициирована доследственная проверка по факту публикации в социальных сетях видео, где педагог на уроке распускает руки и нецензурно выражается в адрес учеников. Сотрудники регионального СУ СКР выехали в школу №2 посёлка Боровский, где был снят инцидент, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

Скриншот нашумевшего видео Vk.com/borovoskiy

Управление образования Тюменского района уже опубликовало официальный комментарий, в котором выражает «своё глубокое возмущение поведением учителя».

«Это недопустимо для педагога. На данный момент проводится всестороннее расследование инцидента. Решение будет принято по его окончании. С детьми, оказавшимися вовлеченными в произошедшее, будет работать педагог-психолог. Учитель ОБЖ отстранен от работы на время расследования», — говорится в комментарии управления.

Отметим, что видео, снятое на уроке детьми, вызвало противоречивую реакцию в социальных сетях. Одни пользователи полагают, что ученики спровоцировали педагога на грубость, другие считают, что подобным людям, как он, не место в образовании.

«Жаль, что в таких ситуациях, хотя они и единичны, страдает репутация всех учителей, — констатировал директор департамента образования Тюменской области Алексей Райдер.

В СУ СКР по Тюменской области заявляют о проверке инцидента, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, недавно полиция Тюменского района разбиралась с причинами драки шестиклассниц школы №2 посёлка Боровский. Результаты проверки пока не обнародованы.

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