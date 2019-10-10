Донецк, , 18:31 — REGNUM Мирный житель был тяжело ранен в результате обстрела территории Донецкой Народной Республики украинскими войсками. Об этом 10 октября сообщила пресс-служба представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрелы территории ДНР со стороны войск Киева были зафиксированы сегодня, 10 октября, в 17:00 — 17:15 мск. Военнослужащие Украины обстреляли населённые пункты Зайцево и Саханка.

При обстрелах украинские боевики применили 3 мины из 82-мм минометов, гранатомёты, также применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В результате обстрела тяжёлые ранения получил мирный житель, проживающий в населённом пункте Зайцево. Мужчина 1955 года рождения был доставлен в городскую больницу Горловки. У пострадавшего многочисленные осколочные ранения шеи и ног, его состояние оценивается медиками как тяжёлое.

Ранее ИА REGNUM сообщало о перестрелке между украинскими боевиками в районе разведения сил и средств № 3 «Богдановка — Петровское».

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