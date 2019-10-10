Псков, , 18:07 — REGNUM В Псковский областной суд направлено уголовное дело в отношении двух жителей региона в возрасте 51 и 35 лет, которые обвиняются в краже, разбое и убийстве 79-летней пенсионерки — бывшей малолетней узницы фашистского концлагеря. Как сообщили ИА REGNUM в региональном следственном управлении Следственного комитета России, преступления были совершены в декабре 2018 года в городе Дно.

Обвиняемые, как полагает следствие, дважды проникали на территории домовладения 79-летней пенсионерки: 8 декабря они похитили из её сарая алюминиевые бидоны, а 10 декабря вновь проникли в сараи, откуда похитили бак.

Пожилая женщина пришла на шум в сарай, где получила множественные удары руками и ногами, после чего была жестоко убита — по версии следствия, один из обвиняемых дважды ударил её топором в голову, а затем снял с тела женщины цепочку с крестиком.

После этого обвиняемые проникли в дом потерпевшей, откуда похитили кухонную утварь, продукты питания, 900 рублей и мягкую игрушку.

По данным следственного управления СКР по Псковской области, незадолго до этого обвиняемые были освобождены из мест лишения свободы, где отбывали наказание за совершение умышленных преступлений против собственности и убийство.