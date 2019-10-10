Чита, , 18:07 — REGNUM Один человек пострадал при хлопке газовоздушной смеси в квартире жилого пятиэтажного дома в Чите. Об этом 10 октября сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Забайкальскому краю.

Инцидент произошёл в пятиэтажном доме на улице Весенней во время монтажа натяжных потолков в одной из квартир на четвёртом этаже. После хлопка произошло возгорание.

Площадь возгорания составила около 20 кв. метров. Пожар был оперативно ликвидирован сотрудниками МЧС. В целях безопасности проводилась эвакуация жильцов дома.

Серьёзных разрушений в результате инцидента не произошло. Пострадал один человек, он был госпитализирован с ожогами, его состояние оценивается как средней степени тяжести. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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