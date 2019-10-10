Североморск, Мурманская область, , 17:40 — REGNUM Следователи военного следственного отдела по Североморскому гарнизону проводят проверку по факту гибели семьи из трех человек в дорожно-транспортном происшествии. Об этом ИА REGNUM сообщили сотрудники ведомства.

Трагедия произошла 4 октября: в машине находились муж, жена и их полуторогодовалый ребенок. По предварительным данным, автомобиль BMW, в котором находилась семья, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком. Мужчина и женщина погибли на месте, их ребенок — в больнице.

Погибший мужчина был военнослужащим. У них с женой остался сын, который ждал их дома.