Курган, , 17:30 — REGNUM В Кургане пересмотрен приговор приёмной матери девяти детей, которая была осуждена за истязание несовершеннолетних. Удовлетворив жалобу прокурора, суд ужесточил наказание, отправив пенсионерку в колонию, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры региона.

В судебном заседании было установлено, что 61-летняя жительница села Белоярское Щучанского района Курганской области, являясь приёмной матерью девяти детей, с марта 2017-го по февраль 2018 года ненадлежащим образом исполняла родительские обязанности.

А именно, не обеспечивала детей полноценным питанием, одеждой, заставляла выполнять физически тяжелую работу, неоднократно била их ремнём, шнуром, поленом, запирала в сарае на длительное время, пристегивала цепью к кроватям.

Щучанским районный судом в июле 2019 года пенсионерка была приговорена к пяти годам лишения свободы условно. Государственный обвинитель счёл вердикт мягким и обжаловал его. Судебная коллегия по уголовным делам Курганского областного суда согласилась с доводами обвинения и приговорила истязательницу к 3 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима.

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