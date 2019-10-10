Великий Новгород, , 17:21 — REGNUM В Новгородской области в 2018—2019 годах зафиксированы три случая уничтожения пунктов государственной геодезической сети. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 10 октября, в пресс-службе регионального управления Росреестра.

Такие факты зарегистрированы в Мошенском и Боровичском районах. Злоумышленников удалось установить и привлечь к ответственности.

«Пункты расположены в труднодоступных местах, но все они находятся на строгом учёте. Некоторые пункты не имеют наружного оформления, поэтому даже их местоположение без участия профильного специалиста определить достаточно сложно, но встречаются и пункты, которые находятся на участке землепользователей. Согласно законодательству собственники должны сохранять межевые, геодезические знаки, установленные на их участках», — пояснил начальник отдела земельного надзора Сергей Лебедев.

В пресс-службе ведомства ИА REGNUM пояснили, что пункты — объекты сложные, их центры являются носителями геодезических, гравиметрических, астрономических данных.

Всего в Новгородской области насчитывается более 1300 пунктов государственной геодезической сети. Чем их больше, тем проще проводить кадастровые работы по уточнению границ земельных участков, зданий и сооружений.