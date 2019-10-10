Великий Новгород, 10 октября 2019, 17:21 — REGNUM В Новгородской области в 2018—2019 годах зафиксированы три случая уничтожения пунктов государственной геодезической сети. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 10 октября, в пресс-службе регионального управления Росреестра.
Такие факты зарегистрированы в Мошенском и Боровичском районах. Злоумышленников удалось установить и привлечь к ответственности.
«Пункты расположены в труднодоступных местах, но все они находятся на строгом учёте. Некоторые пункты не имеют наружного оформления, поэтому даже их местоположение без участия профильного специалиста определить достаточно сложно, но встречаются и пункты, которые находятся на участке землепользователей. Согласно законодательству собственники должны сохранять межевые, геодезические знаки, установленные на их участках», — пояснил начальник отдела земельного надзора Сергей Лебедев.
В пресс-службе ведомства ИА REGNUM пояснили, что пункты — объекты сложные, их центры являются носителями геодезических, гравиметрических, астрономических данных.
Стоимость пирамиды высотой шесть метров составляет в среднем 80 тыс. рублей, контрольные измерения с выдачей отчёта — ещё 30 тыс. рублей, стоимость работ по изготовлению, закладке центра и определению его координат — более 300 тыс. рублей. Помимо возмещения расходов на восстановление самих пунктов нарушителей ждёт штраф: для физических лиц он составляет от 10 до 50 тыс. рублей, для юридических — от 50 тыс. до 200 тыс. рублей.
Всего в Новгородской области насчитывается более 1300 пунктов государственной геодезической сети. Чем их больше, тем проще проводить кадастровые работы по уточнению границ земельных участков, зданий и сооружений.