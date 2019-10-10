Ставрополь, , 17:52 — REGNUM Директор мебельного магазина в Ставрополе был приговорён судом к условному сроку лишения свободы и возмещению ущерба семье ребёнка, на которого упал шкаф. Об этом 10 октября сообщила пресс-служба следственного управления следственного комитета РФ по Ставропольскому краю.

ЧП произошло в демонстрационном зале магазина в 2016 году. Двухдверный шкаф, не закреплённый как полагается, упал на ребёнка трёх лет. Ребёнок получил тяжёлые травмы.

Суд признал директора магазина мебели виновной в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.

Директору магазина назначено наказание в виде условного лишения свободы на срок два года и шесть месяцев. Кроме того, директор должна будет выплатить семье мальчика денежную компенсацию размером в два миллиона рублей в счёт возмещения морального вреда.

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