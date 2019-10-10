Рязань, , 17:15 — REGNUM В Рязани сотрудника управляющей компании подозревают в причинении тяжёлых травм жильцу одного из домов. Представитель УК несколько раз ударил молотком хозяина квартиры, который вызвал специалистов из-за протекающего потолка. Злоумышленника арестовали, сообщили 10 октября в пресс-службе регионального УМВД.

По версии следствия, 6 октября между 33-летним хозяином квартиры и 39-летним мужчиной, представившимся руководителем управляющей компании, произошёл конфликт, причиной которого стал протекающий потолок. Коммунальщик схватил молоток и несколько раз ударил им по голове оппонента, после чего скрылся. Пострадавшего госпитализировали, его супруга вызвала полицию. Орудие преступления изъяли, злоумышленника быстро разыскали и задержали.

Подозреваемый ранее был судим за мошенничество. В отношении него возбудили уголовное дело, ему грозит до 10 лет лишения свободы. По ходатайству следствия мужчину арестовали.