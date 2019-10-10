Севастополь, 10 октября 2019, 17:06 — REGNUM Два жителя Севастополя незаконно хранили 17 единиц огнестрельного оружия, 14 единиц холодного оружия и более 500 боеприпасов. Об этом ИА REGNUM 10 октября сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ по Республике Крым.
По словам специалистов, часть арсенала мужчины нашли в ходе раскопок, а часть приобрели у третьих лиц для дальнейшей реализации.
За незаконное приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку оружия нарушителям грозит лишение свободы до шести лет со штрафом до 100 тысяч рублей.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в крымском городе Саки сотрудники ФСБ задержали российского гражданина, являющегося членом украинских экстремистских организаций, который планировал совершить взрыв в одном из административных зданий республики.
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