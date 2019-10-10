Севастополь, , 17:06 — REGNUM Два жителя Севастополя незаконно хранили 17 единиц огнестрельного оружия, 14 единиц холодного оружия и более 500 боеприпасов. Об этом ИА REGNUM 10 октября сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ по Республике Крым.

«В двух боксах гаражного кооператива «Кипарис-3», принадлежащих жителям Севастополя 1974 и 1977 годов рождения, обнаружили предметы, по внешним признакам схожие с оружием и боеприпасами времён Великой Отечественной войны. Никаких документов на выявленное оружие у владельцев «арсенала» не имелось», — отметили в управлении.

По словам специалистов, часть арсенала мужчины нашли в ходе раскопок, а часть приобрели у третьих лиц для дальнейшей реализации.

«Согласно описи, граждане хранили 17 единиц огнестрельного оружия — пулеметов, автоматов, винтовок и пистолетов, в том числе современных образцов, — свыше 520 штук боеприпасов, 3 ручных гранат и 14 единиц холодного оружия», — добавили в пресс-службе.

За незаконное приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку оружия нарушителям грозит лишение свободы до шести лет со штрафом до 100 тысяч рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в крымском городе Саки сотрудники ФСБ задержали российского гражданина, являющегося членом украинских экстремистских организаций, который планировал совершить взрыв в одном из административных зданий республики.

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