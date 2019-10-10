Курган, , 16:41 — REGNUM В Кургане арестованы трое подозреваемых в похищении юноши у торгового центра. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по Курганской области.

Напомним, вечером 6 октября 2019 года трое жителей Кургана, в том числе девушка, напали на 18-летнего юношу. Его затолкали в автомобиль и увезли на окраину города, чтобы истребовать долг.

Очевидцы преступления сообщили о похищении в полицию. Автомобиль подозреваемых был задержан правоохранителями.

По факту было возбуждено уголовное дело по ст.126 УК РФ («Похищение человека»). Кроме того, установлено, что 18-летняя подозреваемая уже является фигуранткой по уголовному делу о незаконном обороте наркотиков.

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