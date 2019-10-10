Бузулук, Оренбургская область, , 16:17 — REGNUM На западе Оренбургской области на территории мужского монастыря вечером 9 октября была стрельба. Ранение получил мужчина, которого скорая помощь доставила в больницу, сообщают СМИ.

Силовики факт стрельбы и госпитализации мужчины подтвердили, но от комментариев отказались.

По данным orenday.ru, в Спасо-Преображенском монастыре, что в пригороде Бузулука, как утверждают местные жители, в прихожанина стрелял священник.

Раненый мужчина находится в тяжелом состоянии в отделении реанимации.