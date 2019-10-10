Екатеринбург, , 16:25 — REGNUM Пилоты военного самолёта Ан-12, который совершил экстренную посадку в аэропорту «Кольцово» (Екатеринбург), достойно справились со своей задачей. Об этом заявил генерал-лейтенант запаса, экс-командующий 14 армией ВВС и ПВО Центрального военного округа Виктор Севостьянов, сообщает ТАСС.

«Это ювелирное пилотирование», — сказал Севостьянов.

По словам экс-командующего, лётчикам удалось не допустить возгорания, и это — непростая задача.

Второй эксперт, пилот-инструктор ДОСААФ-РОСТО Валерий Глазырин более сдержанно оценил действия пилотов в интервью «РГ». По мнению Глазырина, посадить Ан-12 — прочный самолёт, и посадка без шасси оборачивается лишь «вонью, дымом и огнём».

Напомним, ранее в Екатеринбурге экстренно сел военный самолёт Ан-12. Из-за инцидента была заблокирована работа аэропорта «Кольцово».