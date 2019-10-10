Ростов-на-Дону, , 16:10 — REGNUM Ростовские следователи возбудили уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ «Убийство» после ЧП на улице Нансена. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР 10 октября.

«В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на установление и задержание лиц, причастных к совершению преступления», — пояснили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, что очевидцы сообщили об убийстве женщины в социальных сетях ростовчане. Преступление произошло неподалёку от стадиона «Труд». Злоумышленников ищут.

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