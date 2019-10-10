Астрахань, , 16:06 — REGNUM В Астрахани возбуждено уголовное дело в отношении водителя моторной лодки, по вине которого при столкновении двух судов чего погиб человек. Об этом сообщила пресс-служба Южного следственного управления на транспорте СК РФ.

По версии следствия, 17 июля водитель моторной лодки Bella 620 HT, двигавшейся по Волге, нарушил правила плавания судов по внутренним водным путям и столкнулся с надувной резиновой лодкой Liman. Ей управлял житель Челябинской области 1968 года рождения. Из-за столкновения водитель резиновой лодки упал в воду и утонул. Его тело мужчины позже нашли в 100 метрах от дачного общества «Вододелитель» в Наримановском районе.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом, управляющим маломерным судном, повлекшие по неосторожности смерть человека». Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.