Саратов, , 16:11 — REGNUM Следственным отделом по Кировскому району города Саратов СУ СК РФ по Саратовской области по факту пропажи девятилетней девочки было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По версии следствия, девочка вышла из дома утром 9 октября в школу и пропала. В учебном заведении ее не видели, домой она также не вернулась.

Как сообщает сайт ЧП-Саратов, родители девочки обратились к водителям города с просьбой предоставить видео, на которые она попала. К поискам подключились волонтеры.