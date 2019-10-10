Рязань, , 16:36 — REGNUM Недалеко от станции Листвянка под Рязанью электричка сбила подростка. Девятиклассник скончался на месте происшествия. По данному факту следователи в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ проводят проверку.

По предварительным данным, 9 октября трое девятиклассников после занятий в секции баскетбола в Листвянской школе возвращались домой. Один из подростков свернул возле станции, двое продолжили путь по железнодорожному полотну в сторону деревни Храпылёво.

Навстречу мальчикам по другой ветке двигался товарный поезд. Они слушали музыку без наушников, и приближающуюся электричку они не услышали из-за шума от товарного поезда. Один из школьников успел отскочить, второго сбил локомотив. Подросток сразу позвонил в экстренную службу и добежал до станции к дежурному. Ему будет оказана психологическая помощь.