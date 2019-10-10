Донецк, , 15:41 — REGNUM Неподалеку от участка разведения сил и средств № 3 «Богдановка — Петровское» произошла перестрелка между украинскими силовиками. Об этом 10 октября сообщает пресс-служба вооружённых сил ДНР.

По данным пресс-службы, чуть ранее 10 октября украинское командование предприняло ещё одну попытку выполнить свою часть договорённостей для отведения своих подразделений на участке разведения сил и средств № 3 «Богдановка — Петровское».

«Военнослужащие 35-й бригады морской пехоты, занимающие позиции в данном районе, придерживающиеся крайне радикальных националистических взглядов, отказались выполнять приказ своего командования отойти с занимаемых позиций, мотивируя это недопустимостью «сдачи украинской земли противнику» и «предательством интересов страны», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также уточняется, что переговоры командования с украинскими националистами не привели к положительному результату и оно было вынуждено задействовать подразделения 3-го отдельного полка спецназначения Сил спецопераций ВСУ, чтобы принудить их к оставлению данных позиций.

«В 9:50 недалеко от назначенного участка разведения сторон между украинским спецназом и националистами из 35-й бригады морской пехоты произошло боестолкновение. Применяется стрелковое оружие, отмечен пуск противотанковой управляемой ракеты», — отмечается в сообщении.

Отметим, ранее, 9 октября, стало известно, что вооруженные силы Украины пропустили через контрольно-пропускной пункт в Кременном (оккупированная украинскими войсками часть Луганской Народной Республики) вооруженную колонну националистов, которые намеревались сорвать и в итоге сорвали разведение войск в районе населенного пункта Золотое.