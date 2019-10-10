Белгород, , 15:45 — REGNUM В школе №11 Белгорода ученик ударил в лицо преподавателя информатики. Педагог сделал замечание подростку, который в ответ разбил мужчине губу и щеку. В городском управлении образования провели служебное расследование, в полиции также инициировали проверку, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Пост матери одного из учеников школы опубликовало городское интернет-сообщество «Жесть Белгорода». Подписчица решила предать огласке этот случай. По словам женщины, «на перемене группа подростков в грубой форме насмехалась над молодым учителем информатики на глазах у множества детей, на замечания учителя один из них отреагировал ударами учителю по лицу, разбив ему в кровь губу и щеку, также повалив его на пол».

В управлении образования подтвердили инцидент и добавили, что подросток и его родители принесли учителю извинения. С учеником ведут работу сотрудники отдела по делам несовершеннолетних.