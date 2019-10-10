Ульяновск, , 15:17 — REGNUM В Ульяновской области вынесен обвинительный приговор 43-летнему мужчине, который совершил преступление, отбывая наказание: попытался приобрести партию замаскированных под конфеты наркотиков, сообщает прокуратура региона. Он получил более 3,5 лет строго режима, хотя мог бы выйти на свободу в 2020 году.

В надзорном ведомстве отмечают, что 43-летний мужчина отбывал наказание в исправительной колонии № 9 Ульяновской области. По данным следствия, 10 декабря 2018 года на территории колонии он приобрел замаскированные в карамельных конфетах наркотики. Злоумышленника задержали в ходе спецмероприятий.

Суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 228 УК РФ («Покушение на незаконные приобретение и хранение наркотических средств»). Ему назначено три года и восемь месяцев колонии строгого режима.

По данным надзорного ведомства, мужчина был осуждён в августе 2011 года на девять лет за кражи. На свободу он мог бы выйти в 2020 году.

Отметим, что ранее прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя областного центра, задержанного с наркотиками. Следствие полагает, что 24 июля 2019 года злоумышленник собрал на окраине Ульяновска более 135 граммов дикорастущей конопли. Его обвиняют в незаконном хранении наркотических средств. Дело направлено в суд.