Джакарта, , 15:08 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо прибыл в военный госпиталь Gatot Soebroto в Джакарте, куда был доставлен раненый министр безопасности страны Виранто, передает Detik.

«Через несколько минут после того, как неизвестный нанес удар, я немедленно получил известие об этом и сразу же приказал доставить пострадавшего вертолетом в Джакарту», — заявил журналистам Джоко Видодо, не давая каких-либо комментариев по поводу совершенного преступления.

В инциденте также пострадали еще двое человек, помощник Виранто и главный комиссар полиции.

Напомним, вооруженное нападение на политика произошло в 11:50 по местному времени. Нападавший и его супруга арестованы полицией.

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