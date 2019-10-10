Аэропорт «Кольцово» (Екатеринбург) сможет принять самолёты не раньше 17:00 по местному времени (15:00 мск). Об этом сообщает ЕАН.

Екатеринбург, , 15:08 — REGNUM Новое время назвали пассажирам самолёта, вынужденно севшего в Тюмени, сообщает агентство.

Как сообщили агентству в ФГУП «Госкорпорация по ОрВД», аэропорт сможет принять рейсы в рабочем порядке.

Напомним, утром 10 октября в Екатеринбурге экстренно сел военный самолёт Ан-12. Из-за этого аэропорт «Кольцово» приостановил осуществлять вылеты и посадки.

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