Химки, Московская область, , 15:10 — REGNUM Главное следственное управление СК России по Московской области сообщило об обнаружении правоохранителями 9 октября двух мертвых мужчин в съемной квартире в городе Химки.

По данным ведомства, при внешнем осмотре следов насильственной смерти не было обнаружено. Также в квартире нашли и изъяли для исследования некий белый порошок.

Как сообщает газета «Комсомольская правда» со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах, установлены личности найденных мужчин. Оба являются уроженцами Башкирии. Одному из них 29, а другому 27 лет. Они работали стюардами в российской авиакомпании.