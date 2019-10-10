Медынь, Калужская область, , 15:25 — REGNUM В Калужской области продолжается расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 47-летнего жителя города Медыни, который обвиняется в убийстве жены из-за ревности. Обвиняемый пришел домой, застал свою жену с другим мужчиной, прогнал постороннего, а затем избил супругу, которая от побоев скончалась. Об этом 10 октября сообщил корреспонденту ИА REGNUM следователь Дзержинского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Калужской области Тимофей Кандалов.

Как выяснили следователи, соседи обвиняемого помогли скрыть следы преступления. Первоначально предполагалось сжечь тело убитой женщины, однако затем они решили его захоронить. Соседи помогли мужчине перенести тело жены на территорию другого дома и закопать.

«В связи с новыми обстоятельствами следователи возбудили уголовное дело в отношении соседей по статье 316 УК РФ (укрывательство особо тяжкого преступления). Расследование уголовного дела продолжается. Оперативное сопровождение по делу оказывают сотрудники уголовного розыска», — сказал Тимофей Кандалов.

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