Ростов-на-Дону, , 14:57 — REGNUM В региональном управлении СКР по Ростовской области пояснили причину задержания бывшей сотрудницы полиции. Об этом ИА REGNUM сообщили в ведомстве 10 октября.

Согласно информации из материалов уголовного дела, в 2015—2016 годах сотрудница полиции сфальсифицировала доказательства и прекратила уголовное преследование в отношении лица, причастного к незаконному обороту оружия, и привлекла к уголовной ответственности заведомо невиновного.

В мае 2017 года она мошенническим путём завладела крупной суммой денег.

Экс-руководитель отдела дознания ОП № 7 ростовского управления МВД России обвиняется в «Незаконном освобождении от уголовной ответственности» (ст. ст. 300 УК РФ), «Привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности» (ч. 1 ст. 299 УК РФ), «Фальсификации доказательств по уголовному делу» (ч. 3 ст. 303 УК РФ) «Мошенничестве» (ч. 3 ст. 159 УК РФ). В настоящее время женщина арестована.

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