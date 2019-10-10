Москва, , 14:58 — REGNUM На северо-востоке Москвы полиция задержала подозреваемых в краже кабеля на сумму более 550 тысяч рублей. Об этом 10 октября сообщила пресс-служба ГУ МВД России по столице.

Ранее с заявлением о краже кабеля в полицию обратился представитель одного из московских учреждений. Он сообщил, что в подвальном помещении здания организации была обнаружена пропажа более пяти с половиной тысяч метров кабеля. Материальный ущерб составил более 550 тысяч рублей.

Следствие установило, что 32-летний и 43-летний уроженцы ближнего зарубежья путем взлома замка проникли в подвальное помещение организации, откуда похитили имущество, после чего скрылись в неизвестном направлении.

Похищенное злоумышленники продали.

Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ «Кража». Подозреваемых заключили под стражу. Устанавливается причастность задержанных к аналогичным преступлениям.