Уфа, , 15:02 — REGNUM К 15 годам лишения свободы приговорили мужчину, застрелившего бывшую супругу и родного брата. Об этом 10 октября сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Верховный суд Башкирии признал виновным 54-летнего уфимца в убийстве двух человек.

Судом было установлено, что в ноябре 2018 года мужчина, во время распития спиртных напитков в своей квартире, приревновал родного брата к бывшей супруге.

Он достал из своего сейфа принадлежащее ему самозарядное ружье «Сайга-410К» и выстрелил из него в голову супруге. Затем застрелил в упор брата, который пытался от него убежать. Потерпевшие скончались на месте.

Отмечается, что в суде мужчина частично признал свою вину.

Суд приговорил его к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 1 год 6 месяцев.

Кроме этого, судом были взысканы компенсация морального вреда в размере 1 млн рублей и материальный ущерб на сумму 50 тыс. рублей.

Отмечается, что приговор в законную силу еще не вступил.