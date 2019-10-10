Томск, , 14:14 — REGNUM В Верхнекетском лесничестве Томской области 10 октября ликвидировали лесной пожар, процесс локализации которого продолжался несколько дней. Об этом ИА REGNUM сообщили в областной администрации.

Общая площадь возгорания — 104 га, в том числе лесная площадь — 54 га. В тушении принимали участие 13 работников Верхнекетского авиаотделения и девять сотрудников пожарно-химической станции.

На месте тушения несколько суток будет дежурить лесопожарное формирование. Это делается для того, чтобы исключить возможность возобновления огня.

Пожар в Верхнекетском лесничестве тушили в сложных ландшафтных условиях. Из-за удаленности нельзя было задействовать тяжёлую технику.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2019 года в Томской области зарегистрировано 193 лесных пожара на общей площади 1804,05 га.

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