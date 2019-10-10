Уфа, , 14:13 — REGNUM Следователи Башкирии проводят доследственную проверку по факту обвала части стены одного из резервуаров промышленных отходов на заводе «Полиэф» в Благовещенске. Об этом 10 октября сообщает пресс-служба республиканского СУ СК РФ.

По сообщению пресс-службы ведомства, сейчас на месте аварии работает следственно-оперативная группа УСК России. Следователи проводят осмотр места происшествия, опрашивают работников и руководство предприятия, устанавливают причины происшествия, истребуют технические и разрешительные документы на поврежденный резервуар.

Отмечается, что после получения экспертных заключений будет дана правовая оценка действиям ответственных лиц и приняты соответствующие процессуальные меры.

Напомним, что 9 октября текущего года на предприятии ОАО «Полиэф» в Благовещенске произошел обвал части стены одного из резервуаров для хранения промышленных отходов. В результате часть отходов попала на прилегающую к предприятию территорию.