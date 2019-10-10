Обнинск, Калужская область, , 14:58 — REGNUM В Калужской области 28-летний житель Малоярославца осуждён на три года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима за развратные действия в отношении трёх школьниц. Об этом 10 октября сообщил корреспонденту ИА REGNUM Помощник прокурора города Обнинска Илья Фисун.

Следствием было установлено, что подсудимый в апреле 2019 года ехал на скутере по улице Гурьянова в Обнинске, заметил трёх девочек и показал им свои гениталии.

Ранее 49-летний житель Обнинска был признан судом виновным в совершении более 60 преступлений в отношении половой неприкосновенности малолетних и приговорён судом к 18 годам лишения свободы. Осужденный создал якобы от лица подростков несколько страниц в социальных сетях, вёл переписку с малолетними девочками. Он отправлял им фотографии интимного содержания, а затем, путем обмана, уговоров и угроз требовал прислать свои фотографии в обнаженном виде. Кроме того, мужчина склонял детей к личным встречам. Во время встреч, которые, как правило, проходили в его машине, он изнасиловал нескольких детей.

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