Саки, Крым, , 13:55 — REGNUM Сотрудниками Федеральной службы безопасности (ФСБ) в Крыму был задержан гражданин России, готовивший взрыв в одном из административных зданий. Об этом 10 октября сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Федеральной службой безопасности РФ в городе Саки Республики Крым задержан российский гражданин, являющийся приверженцем нацистской идеологии и членом украинских экстремистских организаций, который планировал совершить взрыв в одном из административных зданий в Крыму», — говорится в сообщении ЦОС.

Кроме этого, сообщается, что в принадлежащем задержанному гараже были обнаружены самодельное взрывное устройство, а также компоненты и инструменты для его изготовления и бутылки с зажигательной смесью.

Также сообщается, что следственное подразделение УФСБ России по республике Крым и городу Севастополю возбудило уголовное дело по статьям УК РФ, которыми предусматривается ответственность за приготовление к террористическому акту и незаконное изготовление взрывных устройств.

«Следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия продолжаются», — заключили в ЦОС.

Отметим, ранее в УФСБ Красноярского края сообщили об том, что члены террористической ячейки, действовавшей в городе Норильске, были осуждены.